『コムペット ミリミリ（milimili） コンパクトレインカバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 45分に出品され03月20日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コムペット ミリミリ（milimili） コンパクトレインカバー



【商品説明】

・コムペット ミリミリ(milimili) コンパクトレインカバー 高機能ペット用カートmilimili専用のレインカバー。



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。