『コムペット ミリミリ（milimili） コンパクトレインカバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 45分に出品され03月20日 15時 45分に終了予定です。即決価格は7,700円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コムペット ミリミリ（milimili） コンパクトレインカバー
【商品説明】
・コムペット ミリミリ(milimili) コンパクトレインカバー 高機能ペット用カートmilimili専用のレインカバー。
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7700円
680 入札履歴
終了
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