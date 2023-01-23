『HAZARD4 レンズケース Jelly Roll (Large) - lens/scope/bottle padded case (Bla【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 20時 50分に出品され03月24日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,697円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HAZARD4 レンズケース Jelly Roll (Large) - lens/scope/bottle padded case (Bla



【商品説明】

・メイン素材: ネオプレン

・モジュールパーツとして他のバッグやバックパックに装着可能。

・内側ポケットにはレンズキャップなどを収納。

・前面のベルクロにはIDやパッチなどの取り付けが可能。

・大型ペットボトルなども収納可能。

・断熱性があり野外での使用に便利。

・留め具の種類: ジッパー。



【サイズ】

高さ : 12.95 cm

横幅 : 14.48 cm

奥行 : 24.89 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。