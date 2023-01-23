『INDIVI / インディヴィ ナローベルトスポーツサンダル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 46分に出品され03月17日 01時 46分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カテゴリ】レディース > シューズ > サンダル

【カラー】ブラック(019)/ブラック(619)

【サイズ】45(24.5cm)

【実寸(cm)】製品寸法:45(24.5cm):ヒール高2.5cm 幅10.5cm プラットフォーム2.5cm備考:重量:45(24.5cm)片足約290g

【素材】甲皮の使用材：合成皮革 底材の種類：合成底

【製造国】-

【基本情報】20230152306040，インディヴィ

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ INDIVI

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インディヴィ

ナローベルトスポーツサンダル