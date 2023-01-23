『KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 02時 44分に出品され05月06日 02時 44分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp?アウトドア?ベッド 折りたたみベッド 組立不要 簡易 キャンプ コット 野外 昼寝 サマーベッド スチール製?丈夫?安定?
【商品説明】
・【より快適寝心地】人間工学に基づいて、傾くネックデザイン、柔く肌触り良いコットンも入り、しっかり首をサポートして、寝心地良いです。弾力のオックスフォードで破裂にくい、防水・防湿・耐腐食性があります。また寝床が地面から離れ、熱気や冷気の影響を直接地面から受けず、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。【多様な使用場所】自宅の昼寝や仮眠、アウトドア、キャンピング、野外ソロキャンプ、旅行、お花見、勤務、海水浴、幅広シーンに適します。
・【二層の上質生地】双層1000Dオックスフォードメッシュ生地を使用して、他のベッドより、もっと厚くて、丈夫、引裂き防止です。また、メッシュデザイン、通気性良く、張力も十分あ
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 105.00 cm
重量 : 5.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7691円
435 入札履歴
終了
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