『カシラ SQUARE LOGO CAP【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 04分に出品され03月21日 09時 04分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[カシラ] SQUARE LOGO CAP



【商品説明】

・メイン素材: 100% 綿

・ユニセックス

・ロゴワッペンをあしらったベースボールキャップ。

・日本製

・秋冬アイテム

・素材構成: 100% 綿

・高さ10cm／つば7cm／頭周り55～59cm

CMR-X0BMP74MF7

【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 21.90 cm

奥行 : 23.20 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。