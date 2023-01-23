『カシラ SQUARE LOGO CAP【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 04分に出品され03月21日 09時 04分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[カシラ] SQUARE LOGO CAP
【商品説明】
・メイン素材: 100% 綿
・ユニセックス
・ロゴワッペンをあしらったベースボールキャップ。
・日本製
・秋冬アイテム
・素材構成: 100% 綿
・高さ10cm／つば7cm／頭周り55～59cm
CMR-X0BMP74MF7
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 21.90 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7690円
185 入札履歴
終了
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