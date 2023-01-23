『インスタントイレ 本体+テントセット【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 15時 15分に出品され03月23日 15時 15分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
インスタントイレ 本体+テントセット
【商品説明】
・テント：袋から取り出せばワンタッチで開きます。
・本体：コンパクトで軽量（750ｇ）
・本体：ハニカム構造とシンプルなデザインで最大限の強度を発揮
・本体：パーツが2つだけの簡単設計
・本体：プラスチックなので何度でも水洗い可能
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 56.50 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 2.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7687円
218 入札履歴
終了
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