『インスタントイレ 本体+テントセット【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 15時 15分に出品され03月23日 15時 15分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

インスタントイレ 本体+テントセット



【商品説明】

・テント：袋から取り出せばワンタッチで開きます。

・本体：コンパクトで軽量（750ｇ）

・本体：ハニカム構造とシンプルなデザインで最大限の強度を発揮

・本体：パーツが2つだけの簡単設計

・本体：プラスチックなので何度でも水洗い可能



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 56.50 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 2.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ インスタントイレ

本体+テントセット