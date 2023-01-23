『ライトとサウンドでRealtoy RT8801 FDNYのはしご車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 19時 22分に出品され03月27日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 ライトとサウンドでRealtoy RT8801 FDNYのはしご車 ブランド名 Daron 商品コメント Daron FDNY Ladder Truck with Lights and Sound 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ ミニカー

JANコード/ISBNコード 0077121256425

商品コード YS0000037038244795

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ライトとサウンドでRealtoy

RT8801

FDNYのはしご車