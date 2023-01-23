『ライトとサウンドでRealtoy RT8801 FDNYのはしご車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 19時 22分に出品され03月27日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|ライトとサウンドでRealtoy RT8801 FDNYのはしご車
|ブランド名
|Daron
|商品コメント
|Daron FDNY Ladder Truck with Lights and Sound
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0077121256425
商品コード
YS0000037038244795
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落札価格7686円
676 入札履歴
終了
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