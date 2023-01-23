『ドギーマンハヤシ モダンルームスクラッチ ラージH120【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 01分に出品され03月28日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,679円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

柱のジュート縄やカーペット、棚とボックスのカーペット生地で爪を磨く事が出来る

材質/素材

板：パーチクルボード、MDF、不織布／柱：紙管、PP／縄：ジュート／生地：ポリエステル／金具類：スチール／玩具：ジュート、PVC、石

原産国または製造地

ベトナム

商品使用時サイズ

幅690mm×高さ1195mm×奥行500mm