『ゼンスイ マルチカラーLED 600【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 18時 52分に出品され03月22日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 600 230590

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6.8×60×2.4cm

・本体重量:0.345kg