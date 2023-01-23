『赤毛氈45号3段（ひな人形用もうせん・繧繝付・メルトン・下敷用）幅150cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 43分に出品され03月11日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ひな人形用の毛氈です。号数に3を掛けた数字が雛壇・親王台などの幅の目安です。45号の場合は幅135cm前後になります。お買い上げの前に必ず寸法をご確認下さい。