『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム ウィメンズ BD13194 アクアベルデ M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 47分に出品され03月26日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム ウィメンズ BD13194 アクアベルデ M



【商品説明】

・【カラー】ワイルドローズ、アクアベルデ

・【重量】290g(Ｓサイズ)



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。