『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム ウィメンズ BD13194 アクアベルデ M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 47分に出品され03月26日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Black Diamond(ブラックダイヤモンド) モーメンタム ウィメンズ BD13194 アクアベルデ M
【商品説明】
・【カラー】ワイルドローズ、アクアベルデ
・【重量】290g(Ｓサイズ)
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 28.80 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7674円
222 入札履歴
終了
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