『ツインバード LEDダブルアームライトREFLECHTECHPro ホワイト LE-H832W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 14時 21分に出品され03月17日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,674円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:39*13.5*31cm

素材・材料: セード上:ABS、セード下:ABS、ハンドル:ABS、ハンドルカバー:ABS、LEDカバー:PC、アーム:AL、スイッチカバー:ABS、本体:ABS、サイドカバーL/R:PC、電源コード:PVC、クランプ:ABS鉄板塗装

電源: AC100V 50Hz/60Hz

消費電力:12w

保証期間: 1年間

付属品:なし

製品概要・仕様 1: スイッチ方式:ダイヤルスイッチ、スイッチ切り替え:無段階ダイヤル、光源:LED、光色:昼白色5000K、電源コード長:約1.8m、JIS照度:AA型相当

製品概要・仕様 2:固有エネルギー消費効率:54lm/w、器具光束:648lm、演色性:Ra90、クランプ対応厚:15*40mm(かかりしろ30mm以上)、調光:無段階調光

本体重量(kg):1.3

ホーム&キッチン/家電/照明/屋内照明/デスクライト