『町田絲店16玉（彩）組紐用絹糸/正絹組糸/帯締め用/組紐作製用正絹糸 (57白)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 20時 58分に出品され03月24日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,673円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

町田絲店16玉（彩）組紐用絹糸/正絹組糸/帯締め用/組紐作製用正絹糸 (57白)



【商品説明】

・【サイズ・重量】16玉 21中/4×3 42本合糸×16束 (約2.7m) 41グラム

・【梱包サイズ・梱包重量】10×14×1.4（センチ） 43グラム

・【用途】組紐作製・丸台用・帯締め作製用

・【素材】絹100％

・【製造】日本



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。