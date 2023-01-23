『ルベル イオ クレンジング リラックスメント 1000ｍｌ 詰替えセット シルキータイプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 28分に出品され03月29日 00時 28分に終了予定です。即決価格は7,672円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルベル イオ クレンジング リラックスメント 1000ｍｌ 詰替えセット シルキータイプ



【商品説明】

・ルベル イオ クレンジング リラックスメント 1000ｍｌ 詰替えセット 【シルキータイプ】



【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 2.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。