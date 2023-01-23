『Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD メディア ハブ 4K対応 複数画面出力 HDMIポート 100W Pow【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 12時 06分に出品され05月04日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,671円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD メディア ハブ 4K対応 複数画面出力 HDMIポート 100W Pow
【商品説明】
・Anker製品の強み：3000万人以上が支持する第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
・USB Power Delivery 対応：データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)※PD対応のUSB-Cポートはパススルー充電専用です。データ転送をすることはできません。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・幅広い対応機種：ノートPCのUSB-Cポートから、Power Deliveryに対応したパススルー
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 9.40 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7671円
215 入札履歴
終了
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