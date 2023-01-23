『Club3D USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport MSTハブ DisplayPort 1.【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 05時 54分に出品され03月29日 05時 54分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Club3D USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport MSTハブ DisplayPort 1.
【商品説明】
・Club3 USB Type C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport MSTハブ DisplayPort 1.4 トリプルモニターは、MSTモードでコンテンツを同時に３つの別々のモニターやディスプレイでお楽しみいただける統合型ソリューションです。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・サポート解像度は、シングルモニター使用時：7680x4320@30Hz 24bpp、デュアルモニター使用時：3840x2160@60Hz 30bpp、トリプルモニター使用時：3840x2160@60Hz 24bppになります。非圧縮のデュアル4K60Hz@24 bpp
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7651円
677 入札履歴
終了
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