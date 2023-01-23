『[ASHU] 犬用 メッシュ ウェアハーネスLL&リードMセット レッド 帝塚山ハウンドカム 中型犬【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 01時 44分に出品され03月10日 01時 44分に終了予定です。即決価格は7,664円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 体に優しい！！ウェア型ハーネス！ お洋服感覚でかわいい！ COLOR：レッド ブランド：ASHU