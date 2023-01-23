『岩附 チェア デスクチェア 木製 天然木 シンプル 椅子 ダイニングチェア 白 ホワイト ホワイトウォッシュ IW-1270【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 02時 33分に出品され04月01日 02時 33分に終了予定です。即決価格は7,663円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
岩附 チェア デスクチェア 木製 天然木 シンプル 椅子 ダイニングチェア 白 ホワイト ホワイトウォッシュ IW-1270
【商品説明】
・[サイズ]本体：幅41×奥行50×高さ79.5cm / 座面：幅37×奥行44cm×高さ42cm
・[仕様]耐荷重：約80kg / お客様組立品(組立の目安：20分程度)
・[材質]本体：天然木、ラッカー塗装 / 座面：合成皮革(PVC)
・カラー：ホワイ
[商品名] Gallow/ガロー シンプルチェア [カラー] ホワイト木目 [サイズ] 本体:幅41×奥行50×高さ79.5cm 座面:幅37×奥行44cm×高さ42cm [材質] 本体:天然木、ラッカー塗装 座面:合成皮革(PVC) [商品重量] 約6kg [仕様] 耐荷重:約80kg お客様組立品(組立の目安:20分程度)
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 49.50 cm
奥行 : 88.00 cm
重量 : 6.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7663円
474 入札履歴
終了
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