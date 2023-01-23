『プリンストン PSA-TPRCP-OR プリンストン ACTIVE STYLUS タッチペン(だいだいいろ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 20時 49分に出品され04月27日 20時 49分に終了予定です。即決価格は7,662円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリンストン PSA-TPRCP-OR プリンストン ACTIVE STYLUS タッチペン(だいだいいろ)



【商品説明】

・充電時間 : 約90分 | 連続動作時間 : 約15 時間 | オートオフ : 約5分

・対応機種 : スマートフォン/タブレット(静電容量タッチパネルを使用したもの) 、iPad第9/8/7/6世代、iPad Air第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPad Pro 11インチ第3/2/1世代、iPad Pro 12.9インチ第5/4/3世代



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 19.80 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。