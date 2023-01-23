『ロマンス小杉 パイル オールコットン 敷きパッド 中綿も綿100％ セミダブル 1464 ナチュラル0035131 セミダブル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 28分に出品され03月06日 12時 28分に終了予定です。即決価格は7,659円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロマンス小杉 パイル オールコットン 敷きパッド 中綿も綿100％ セミダブル 1464 ナチュラル0035131 セミダブル
【商品説明】
・【サイズ】 セミダブル 120×205cm 【メーカー】 ロマンス小杉
・【生地組成】表生地：綿100％ 裏生地：綿100％ 詰め物：綿100％ 詰め物量：0.72kg 4隅ゴム付
・中国製
・人気のオールコットンが新しくなって登場です！夏にぴったりの綿100％パイル生地が気持ちよい、タオル好きにはたまらない！中綿まで綿100％でしっかり汗を吸い取ってくれます。安心品質、ロマンス小杉の夏用敷きパット セミダブル SD【取扱い】ご家庭で洗濯できます。※お洗濯の際は、洗濯表示を確認の上、洗濯ネットを使用してください。ベッドパッド しきぱっと しきぱっど しきパッド ろ
X09DKNC9CW
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7659円
683 入札履歴
終了
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