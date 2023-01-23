ロマンス小杉 パイル オールコットン 敷きパッド 中綿も綿100％ セミダブル 1464 ナチュラル0035131 セミダブル【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ロマンス小杉 パイル オールコットン 敷きパッド 中綿も綿100％ セミダブル 1464 ナチュラル0035131 セミダブル



【商品説明】

・【サイズ】 セミダブル 120×205cm 【メーカー】 ロマンス小杉

・【生地組成】表生地：綿100％ 裏生地：綿100％ 詰め物：綿100％ 詰め物量：0.72kg 4隅ゴム付

・中国製

・人気のオールコットンが新しくなって登場です！夏にぴったりの綿100％パイル生地が気持ちよい、タオル好きにはたまらない！中綿まで綿100％でしっかり汗を吸い取ってくれます。安心品質、ロマンス小杉の夏用敷きパット セミダブル SD【取扱い】ご家庭で洗濯できます。※お洗濯の際は、洗濯表示を確認の上、洗濯ネットを使用してください。ベッドパッド しきぱっと しきぱっど しきパッド ろ

X09DKNC9CW

【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。