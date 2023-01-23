『アイホン 【WA-1M-T】 ハンズフリードアホン1・1 増設親機【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 15時 12分に出品され03月19日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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電源直結式

サイズ:巾82mm×高210mm×奥40mm

※親機どうしの呼出・通話はできません。