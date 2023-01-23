『家電・AV機器 マスプロ電工 家庭用UHFアンテナ 5素子 LS56【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 20時 50分に出品され03月12日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,656円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マスプロ電工 家庭用UHFアンテナ 5素子 LS56
【商品説明】
・5C用F型コネクター1個付属
・DHマーク取得
・RoHS対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・動作利得:7.1~10.1dB
・受信チャンネル:ch.13~52
・水平・垂直偏波対応
・適合マスト径:22~39mm
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 51.20 cm
重量 : 1.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DXアンテナ ベランダ取付金具 UHF平面 BS・CSアンテナ用 長尺マスト MV30ZM
¥ 7650
アンテナブースター ＤＸアンテナ CS/BS・CATV下りブースター30dB形卓上用［2K・4K・8K対応］
¥ 7648
送料無料NUARL N6MINI-CU(カッパー) 完全ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン aptX対応/ IPX7防水 ヌアール
¥ 7647
NTT-AT 光コネクタクリーナー OPTIPOP R2 ATC-RE-02 カセット式（グリップタイプ、リール交換方式）
¥ 7646
OM SYSTEM/オリンパス ワイヤレスリモコン RM-WR1 ブラック
¥ 7646
エスジー工業 メタリックフィラータイ 異物混入対策 金属検出機に反応する結束バンド 長さ200mm 青色 SG-MT200(100本入り)
¥ 7645
ソニー 純正 液晶テレビ ブラビアリモコン RMF-TX300J
¥ 7643
1homefurnit 壁寄せテレビスタンド キャスター付き ハイタイプ テレビスタンド 移動可能 30-70インチ液晶テレビに対応 耐荷重
¥ 7643
SDIケーブル 25M、FURUI BNC ケーブル HD-SDI ケーブル 3G 75 Ohm 同軸ケーブル75-5 銅コネクタ 動画セキ
¥ 7642
ソニー 3Dメガネ TDG-BR750
¥ 7641
ケンコー 77 S ホワイトミスト No.1 77mm
¥ 7640
ケンコー 77 S ホワイトミスト No.1 77mm
¥ 7640
ケンコー 77 S ホワイトミスト No.1 77mm
¥ 7640
ケンコー 77 S ホワイトミスト No.1 77mm
¥ 7640
[レイクショアラーニングマテリアル]Lakeshore Learning Materials Addition Practice Math Ma
¥ 7640
スペアー棚板 ハヤミ工産 スペアー棚板(PH-770シリーズ専用) PHP-7701
¥ 7639
ナカムラ WALL TVスタンド V3ハイタイプ専用 ポリカーボネートフロアシート M05000252
¥ 7637
ハヤミ工産 HAMILeX LHシリーズ ~43型対応 テレビ壁掛金具 LH-431
¥ 7637
落札価格7656円
953 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！