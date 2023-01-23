『[ブルーダー] MAN TGS 清掃車 037802【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 50分に出品され03月18日 01時 50分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
【商品説明】
MAN TGSシリーズによる清掃車。車体横に備え付けられているモップを地面まで下げて運転すると連動してモップも回転します。リアルな遊び体験を実現させました。
【商品詳細】
ブランド：BRUDER ブルーダー
商品種別：トラック
商品名：[ブルーダー] MAN TGS 清掃車 037802
商品番号：03780
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落札価格7655円
448 入札履歴
終了
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