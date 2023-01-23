『シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 13時 00分に出品され04月24日 13時 00分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・到達距離 直線見通し約10m
・寸法（幅×奥行き×厚さ） 184×185×18?(本体)/60×60×22?(送信機)
・質量 約88g（本体）/約40g（送信機）
・通信方式 Bluetooth 5.0（HSP / HFP / A2DP / AVRCP）
・音楽再生時間 約16時間
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 20.70 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
¥ 7653
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
¥ 7653
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
¥ 7653
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
¥ 7653
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
¥ 7653
シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド
¥ 7653
パイオニア 13cm 3ウェイスピーカー TS-A1370F
¥ 7653
セナ(SENA) SC-A0323 スリムス ピーカーキット 0411174
¥ 7652
SPORT EAR-CLIP HEADSETS [品]【並行輸入品】
¥ 7651
HDMI to VGA Adpt Converter並行輸入
¥ 7651
StarTech.com Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 1.8m ホワイト Mini DP(オス - DVI-D(オス 1
¥ 7651
Tripplite P568-003-SW Hdmi Right Angle Swivel 3'並行輸入
¥ 7651
2?K90237???StarTech。com 12?in電源コードExtension???NEMA 5???15r to NEMA 5???15p[
¥ 7651
Hosa PWC-148R 2.4m L型電源ケーブル[並行輸入品]
¥ 7651
Sakar 子供安全 オーバーイヤーヘッドフォン 音量リミッタ付き 30385[並行輸入品]
¥ 7651
VERBATIM 96320ディスクのDVD-R 4.7ギガバイト8X Ultralife ArchivalGradeゴールドシャイニー5pkジュエル
¥ 7651
TDK HS120 8mm ハイスタンダードビデオカセットテープ[並行輸入品]
¥ 7651
Sonos ソノス Shelf シェルフ Accessory アクセサリー One/OneSL専用 S1SHFJP1
¥ 7651
落札価格7653円
945 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！