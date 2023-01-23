『シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 11時 15分に出品され03月21日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シャープ ウェアラブル ネックスピーカー AQUOS サウンドパートナー AN-SS2-R レッド



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・到達距離 直線見通し約10m

・寸法（幅×奥行き×厚さ） 184×185×18?(本体)/60×60×22?(送信機)

・質量 約88g（本体）/約40g（送信機）

・通信方式 Bluetooth 5.0（HSP / HFP / A2DP / AVRCP）

・音楽再生時間 約16時間



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。