『トートバッグ メンズ 大容量 革 フェイクレザー A4 黒 ビジネスバッグ 出張 GNINE ジーナイン ヴィンテージPUレザーマルチトート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 59分に出品され03月13日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トートバッグ メンズ 大容量 革 フェイクレザー A4 黒 ビジネスバッグ 出張 GNINE ジーナイン ヴィンテージPUレザーマルチトートバッグ ブラック FREEサイズ
【商品説明】
・【サイズ(cm)】 横幅（上）：50 横幅（下）：40 高さ：32 マチ：14
・サイドにもマチがあり、見た目以上の大容量
・ノートPC用ポケットや、収納スペースが複数あるのでビジネスバッグとしてもおすすめ
・メイン素材: ポリエステル
・持ち手長さ：58.5 重量：890g
・表地: フェイクレザー
・見た目がシンプルで、どんなスタイルにも取り入れやすいデザイン
CMR-X0748CPSQV
【サイズ】
高さ : 6.59 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ムスタッシュ トートバッグ(タウン用) JLG4651 ネイビー
¥ 7649
ノーマディック 舟形ショルダー WISE WALKER ワイズウォーカー NW-05 ベージュ
¥ 7648
ドーナツ リュック Macaroon Pumpkin X Ivory
¥ 7648
ドーナツ リュック Macaroon Pumpkin X Ivory
¥ 7648
[エアウォーク] デイパック エアーウォークデイパック A2151013 クロ/アカ
¥ 7648
[エアウォーク] デイパック エアーウォークデイパック A2151013 クロ/アカ
¥ 7648
[エアウォーク] デイパック エアーウォークデイパック A2151013 クロ/アカ
¥ 7648
マザーバッグ トートバッグ リュック a4 ハンドバッグ レディース マザーズバッグ 軽量 エコバッグ マザーズバッグ ヨガバッグ 通勤 鞄 かばん おしゃれ 高見え
¥ 7648
カンゴール リュックサック デイパック スクエア 30L メンズ レディース 250-1275 (ラベンダーミント)
¥ 7648
スターター スクエアデイパック 21-17 52 クロピンク
¥ 7648
エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー ストライプ 米国フィット・プチ Mサイズ Royal Plum Multistrip
¥ 7648
ノーマディック 舟形ショルダー WISE WALKER ワイズウォーカー NW-05 ベージュ
¥ 7648
エフスタイル US軍 裏防水布使用 2WAYバッグ F-SD010423
¥ 7648
ベンディビス ALL STUDY DAYPACK(オールスタディーデイパック) リュック BDW-9339 ブラック/レッド
¥ 7648
KiU 軽量 自転車 大雨対応 袖あり リュックOK ユニセックス レディース メンズ ウルトラライトドルマンポンチョ ブラック K195-
¥ 7648
PU レザー トートバッグ バッグ メンズ レディース 男女兼用 プレゼント 革 レザー PU革 レザートートバッグ 大容量トートバッグ イ
¥ 7648
ムラ トートバッグ カウレザー 本革 メンズ 大容量 バッグ ビジネスバッグ (ブラック)
¥ 7648
[マックレガー] ビジネスバッグ 00722 ブラック
¥ 7648
落札価格7650円
2 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！