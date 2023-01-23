『トートバッグ メンズ 大容量 革 フェイクレザー A4 黒 ビジネスバッグ 出張 GNINE ジーナイン ヴィンテージPUレザーマルチトート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 59分に出品され03月13日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,650円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トートバッグ メンズ 大容量 革 フェイクレザー A4 黒 ビジネスバッグ 出張 GNINE ジーナイン ヴィンテージPUレザーマルチトートバッグ ブラック FREEサイズ



【商品説明】

・【サイズ(cm)】 横幅（上）：50 横幅（下）：40 高さ：32 マチ：14

・サイドにもマチがあり、見た目以上の大容量

・ノートPC用ポケットや、収納スペースが複数あるのでビジネスバッグとしてもおすすめ

・メイン素材: ポリエステル

・持ち手長さ：58.5 重量：890g

・表地: フェイクレザー

・見た目がシンプルで、どんなスタイルにも取り入れやすいデザイン

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【サイズ】

高さ : 6.59 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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