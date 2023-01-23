『(バシュポ) Pixco CCTVレンズ 超広角8mm f/3.8 魚眼レンズ - Sony ソニー カメラ (ブラック) +Cマウントアダ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 06時 05分に出品され03月12日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(バシュポ) Pixco CCTVレンズ 超広角8mm f/3.8 魚眼レンズ - Sony ソニー カメラ (ブラック) +Cマウントアダ
【商品説明】
・カメラに超明確なビジョンを提供します。
・レンズ構成：6枚ー5群普通コート（UV）
・光レベルを合わせて、手動で絞りを調整することができます。
・対応カメラボディ: Sony NEX Camera NEX-5T NEX-3N NEX-6 NEX-5R NEX-F3 NEX-7 NEX-5N NEX-5C NEX-C3 NEX-3 NEX-5
・焦点距離：8mm 最大絞り値：3.8 超広角：180度
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 9.20 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
398 入札履歴
終了
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