『エフスタイル リュックサック ハンドル付き2WAYバックパック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 50分に出品され03月30日 15時 50分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズビジネスリュック

【商品名】

エフスタイル リュックサック ハンドル付き2WAYバックパック



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・タテ42cmxヨコ(上部39cmx底部27cm)xマチ12cm

・ポケットなし

・持ち手の全長:25.5cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:360g



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

リュックサック

ハンドル付き2WAYバックパック