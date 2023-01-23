『エフスタイル リュックサック ハンドル付き2WAYバックパック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 50分に出品され03月30日 15時 50分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズビジネスリュック
【商品名】
エフスタイル リュックサック ハンドル付き2WAYバックパック
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・タテ42cmxヨコ(上部39cmx底部27cm)xマチ12cm
・ポケットなし
・持ち手の全長:25.5cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:360g
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
856 入札履歴
終了
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