『グレヴィオ 一流の鞄職人が作る ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ 大容量 自立 メンズ B4 ネイビー×キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 22時 02分に出品され03月31日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,635円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

グレヴィオ 一流の鞄職人が作る ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ 大容量 自立 メンズ B4 ネイビー×キャメル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ グレヴィオ

一流の鞄職人が作る

ビジネスバッグ

ビジネストートバッグ

トートバッグ

大容量

自立

メンズ

B4

ネイビー×キャメル