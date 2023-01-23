『グレヴィオ 一流の鞄職人が作る ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ 大容量 自立 メンズ B4 ネイビー×キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 22時 02分に出品され03月31日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,635円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グレヴィオ 一流の鞄職人が作る ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ 大容量 自立 メンズ B4 ネイビー×キャメル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7635円
784 入札履歴
終了
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