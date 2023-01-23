『ショルダーバッグ メンズ 本革 ヒップバッグ ２WAY スタッズデザイン ALSB-021A （ブラック）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 09時 37分に出品され04月28日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ショルダーバッグ メンズ 本革 ヒップバッグ ２WAY スタッズデザイン ALSB-021A （ブラック）
【商品説明】
・【サイズ】 H=23.5Cm W=18Cm 【カラー】 ブラウン・ブラック
・【素材】 牛革 【仕様】 画像に記載されています。
・シンプルながら、なかなか凝った作りとなっております。
・ストラップの種類: ショルダー
・バッグ上部のポケットは大きく開口し小物の出し入れに最適です。
・メイン素材: レザー
・上質でかつ重厚な牛革を丹念に作り込まれたショルダー&ヒップバッグ！手作り感溢れる雰囲気を持つ仕上がり！前面に打ちこまれたシルバーカラーのスタッズが目を引きます。ショルダーベルトをはずしてフックをベルトループに着用できヒップバッグとして腰回りをオシャレにします。
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
FSDWG ビジネスバッグ レザー A４サイズ対応 防水 ブラック ブルー
¥ 7631
Lavancia レディース大容量PUリュック フラップリュック バックパック，カジュアルバッグ ビジネスリュック パソコンリュック，おしゃ
¥ 7631
LANNSYNE ショルダーバッグ メンズ 本革 斜め掛けバッグ レザー 人気 男性用メッセンジャーバッグ 9.7インチiPad対応 カジュ
¥ 7631
グッシオ イタリー リュック メンズ 軽量 大容量 収納力 撥水加工 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス PC収納 パソコンリュック 2WA
¥ 7631
グッシオ イタリー 雑誌FINEBOYS+plus掲載リュック メンズ 大容量 収納力 撥水加工 軽量 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス
¥ 7631
FENRUIEN リュック ビジネスリュック ハードシェルバックパック 防水 盗難防止 USB充電ポート 容量拡張 15.6インチラップトッ
¥ 7631
FENRUIEN リュック ビジネスリュック 容量拡張 ハードシェルバックパック USB充電ポート TSA税関ロック リュック 防水 盗難防
¥ 7631
圧倒的な軽さ0.68kg ビジネスリュック メンズ 容量増やせる リュックサック 薄型 15.6インチ PC パソコン リュック ビジネス 20L
¥ 7630
ノースフェイス バックパック BCヒューズボックス2 NM82255-NP THE NORTH FACE BC Fuse Box II リュック デイパック 鞄 カバン 23SS cat-apa-bag rstnf
¥ 7630
ノースフェイス バークレー デイパック THE NORTH FACE Berkeley Daypack OS メンズ レディース リュック バックパック NF0A52VQ84Z ブラック
¥ 7630
ビジネスリュック メンズ ビジネスバッグ レディース リュックサック ショルダーバッグ 斜めがけバッグ PCュック 鞄 撥水 大容量 通勤 通学 出張 旅行 3way A4
¥ 7630
17 Transport See Through Mesh Backpack/Travel/Hiking/Book School Bag (Pink
¥ 7630
Sougayilang 持ち運び可能・防水二層構造 迷彩柄フィッシングロッド用キャリーバック・収納ケース
¥ 7630
M-Wave Piccolo Compact Backpack， Grey by M-Wave
¥ 7630
[EVEREST] エベレストユニークパターンバックパック リュック 2045P
¥ 7630
Cuboid-Small
¥ 7630
バッグ ウエストポーチ ハーフロゴ ミニクロスボディバッグ
¥ 7630
バッグ ウエストポーチ 花柄 ミニクロスボディバッグ
¥ 7630
落札価格7631円
405 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！