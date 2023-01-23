ショルダーバッグ メンズ 本革 ヒップバッグ ２WAY スタッズデザイン ALSB-021A （ブラック）【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ショルダーバッグ メンズ 本革 ヒップバッグ ２WAY スタッズデザイン ALSB-021A （ブラック）



【商品説明】

・【サイズ】 H=23.5Cm W=18Cm 【カラー】 ブラウン・ブラック

・【素材】 牛革 【仕様】 画像に記載されています。

・シンプルながら、なかなか凝った作りとなっております。

・ストラップの種類: ショルダー

・バッグ上部のポケットは大きく開口し小物の出し入れに最適です。

・メイン素材: レザー

・上質でかつ重厚な牛革を丹念に作り込まれたショルダー&ヒップバッグ！手作り感溢れる雰囲気を持つ仕上がり！前面に打ちこまれたシルバーカラーのスタッズが目を引きます。ショルダーベルトをはずしてフックをベルトループに着用できヒップバッグとして腰回りをオシャレにします。

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。