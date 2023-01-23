『キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ HAWAII FLOWERS SILVER 26.0 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 30分に出品され03月23日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ HAWAII FLOWERS SILVER 26.0 cm



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップレス

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: 合成樹脂

・留め具の種類: スリップオン

・耐水

・靴幅: D



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ キーン

サンダル

YOGUI

ヨギ

メンズ

HAWAII

FLOWERS

SILVER

26.0

cm