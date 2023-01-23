『キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ HAWAII FLOWERS SILVER 26.0 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 30分に出品され03月23日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キーン サンダル YOGUI ヨギ メンズ HAWAII FLOWERS SILVER 26.0 cm
【商品説明】
・ストラップの種類: ストラップレス
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・メイン素材: 合成樹脂
・留め具の種類: スリップオン
・耐水
・靴幅: D
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7631円
89 入札履歴
終了
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