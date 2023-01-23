『キャットタワー 突っ張り おしゃれ 全面麻紐 全高235-258cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 48分に出品され03月22日 02時 48分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Description
素材 支柱:紙管、麻巻き
板材:パーティクルボード（E1）
張り材:ポリエステル
カラー ベージュ
梱包個数 1
梱包サイズ 62×42×39cm
重量（Net weight） 19.5 kg
重量（Gross weight） 20.7 kg
耐荷重 棚板1枚あたり10kg
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落札価格7623円
548 入札履歴
終了
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