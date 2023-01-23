『Cat-Kick 小型キャットステップ キャットウォーク キャットタワー 猫 キャットステップ 壁に穴を開けない 取り付け簡単 25x28c【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 00時 35分に出品され03月28日 00時 35分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Cat-Kick 小型キャットステップ キャットウォーク キャットタワー 猫 キャットステップ 壁に穴を開けない 取り付け簡単 25x28cm 10kgまで
【商品説明】
【猫用キャットタワー】 狭い室内でも本棚や机などに簡単に取り付けが可能で、キャットタワーを使用しなくても猫が楽しめるスペースを提供。スペースの拡大が可能です。 固くて丈夫なスチールのクランプで製品全体を支えます。クランプを固定させるハンドルは、片手で回しやすく設計されており、下支えする部分にアクセサリーを取り付けられるホールもあります。 本棚、机、テーブル、棚など、クランプが固定できるところであれば全ての場所に設置可能で、既存のキャットタワーにも設置可能です。(クランプ可動域1.2cm~4.6cm) 安定・便利・機能的なスペース ボルトとナットで強力に固定。安定感機能性カーペット素材だから爪研ぎもOK1.2cm〜4.6cmまでの厚さの棚に取り付け可能15kgまでOK 穴あけなし・工具不要で取り付け簡単！ クランプを本体に
1年保証 キャットタワー 据え置き ワイド 省スペース 幅 97cm 高さ 175cm シニア 大型 猫 低段 運動不足 キャットシェルフ 木製 送料無料
¥ 7623
MYZOO マイズー 六角ハウスカバー 自然の屏 COVER RATTAN キャットステップ おしゃれ キャットウォーク キャットインテリア
¥ 7623
MYZOO マイズー AVENUE アベニュー キャットステップ おしゃれ キャットウォーク 天井 吊り下げ 遊び場 猫用品 インスタ映え インテリア 100cm
¥ 7623
1年保証 キャットタワー 据え置き ワイド 省スペース 幅 97cm 高さ 175cm シニア 大型 猫 低段 運動不足 キャットシェルフ 木製 送料無料
¥ 7623
猫用 猫 キャットステップ キャットウォーク 壁付け キャットステップ MYZOO マイズー AVENUE 100cm
¥ 7623
1年保証 キャットタワー 据え置き ワイド 省スペース 幅 97cm 高さ 175cm シニア 大型 猫 低段 運動不足 キャットシェルフ 木製 家具調 送料無料
¥ 7623
猫用 ダンボール キャットタワー おしゃれ 組み立て キャットタワー pidan ピダン キャットキューブお家 15枚
¥ 7623
水車型猫用タワー 猫肥満対策 猫用品 キャットタワー 爪とぎ 室内 ベランダ 人気 運動不足 安定 かわいい 爪とぎ 組立簡単 省スペース 猫おもちゃ ペット用品
¥ 7623
猫タワー キャットタワー 据え置き おしゃれ 木製 省スペース スリム 安定性抜群 麻紐 頑丈 ハンモック付き かわいい 北欧
¥ 7623
キャットウォーク 猫の家具 猫登山フレーム 運動不足解消 木製 壁 猫のおもちゃ 猫の家具 壁の装飾
¥ 7622
キャットタワー 猫 爪とぎスロープ 爪とぎ おもちゃ ハウス おしゃれ 室内 据え置き 人気 運動不足 安定 コンパクト かわいい 多頭飼い 爪研ぎ 子猫 大きい猫
¥ 7622
BriSunshine キャットタワー 木製 ドア掛け 省スペース 吊り下げ キャットウォーク 麻紐爪とぎ付 W55xH27xD148cm
¥ 7622
キャットタワー 据え置き 大型猫 中型 大型 ハンモック付 おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪とぎ 爪研ぎ 多頭飼い 麻紐 子猫 シニア 省スペース 送料無料
¥ 7621
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（100cm）
¥ 7621
キャットタワー 木登りタワー シングル 突っ張り 猫タワー 省スペース 運動不足解消 ストレス解消 リラックス 組み立て 設置 組立 簡単 安定性抜群
¥ 7621
youE キャットタワー木製 135cm 猫タワー キャットツリー スリム 多頭飼い 爪とぎポール 猫じゃらし 羽根のおもちゃ付き
¥ 7621
キャットタワー 木登りタワー シングル 突っ張り 猫タワー 省スペース 運動不足解消 ストレス解消 リラックス 組み立て 設置 組立 簡単 安定性抜群
¥ 7621
キャットタワー 木登りタワー シングル 突っ張り 猫タワー 省スペース 運動不足解消 ストレス解消 リラックス 組み立て 設置 組立 簡単 安定性抜群
¥ 7621
落札価格7623円
256 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！