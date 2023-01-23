Cat-Kick 小型キャットステップ キャットウォーク キャットタワー 猫 キャットステップ 壁に穴を開けない 取り付け簡単 25x28c【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

Cat-Kick 小型キャットステップ キャットウォーク キャットタワー 猫 キャットステップ 壁に穴を開けない 取り付け簡単 25x28cm 10kgまで



【商品説明】



【猫用キャットタワー】 狭い室内でも本棚や机などに簡単に取り付けが可能で、キャットタワーを使用しなくても猫が楽しめるスペースを提供。スペースの拡大が可能です。 固くて丈夫なスチールのクランプで製品全体を支えます。クランプを固定させるハンドルは、片手で回しやすく設計されており、下支えする部分にアクセサリーを取り付けられるホールもあります。 本棚、机、テーブル、棚など、クランプが固定できるところであれば全ての場所に設置可能で、既存のキャットタワーにも設置可能です。(クランプ可動域1.2cm~4.6cm) 安定・便利・機能的なスペース ボルトとナットで強力に固定。安定感機能性カーペット素材だから爪研ぎもOK1.2cm〜4.6cmまでの厚さの棚に取り付け可能15kgまでOK 穴あけなし・工具不要で取り付け簡単！ クランプを本体に