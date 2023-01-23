style + confort スティールエコンフォール レディース ウォッシャブルウールカシュクール［202-84104］(FW)(22F5-7)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【style + confort-スティールエコンフォール】



レディース ウォッシャブルウールカシュクール



style + confort-スティールエコンフォールより、ウォッシャブルウールカシュクールが届きました！

２wayで使える薄手の７分袖カシュクール。さらっと羽織れるのでシーズン通して活躍しそうです。アクリル+ウールの素材ですが洗えるのがうれしいポイント ボタンを留めてカシュクールとして使えばドレープ感のあるキレイめスタイルに。ボタンを留めずにそのまま着用するとフロントが長めの動きのあるシルエットが楽しめます。



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