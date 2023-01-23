『Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 09時 37分に出品され04月24日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,622円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム
【商品説明】
・外寸 長さ450mm 奥行き 各180mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・日本製
・木製 フラワースタンド45型3段タイプ
・色はガーデンクリーム
・高さ 1段目180mm 2段目360mm 3段目540mm
【サイズ】
高さ : 24.50 cm
横幅 : 52.50 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 9.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-GC 3段タイプ 色はガーデンクリーム
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落札価格7622円
170 入札履歴
終了
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