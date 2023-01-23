『OYAIDE HPSC-X63 2.5m ヘッドホン用リケーブル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 12時 31分に出品され04月02日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OYAIDE HPSC-X63 2.5m ヘッドホン用リケーブル
【商品説明】
・PIONNER:HDJ-2000/HDJ-2000Mk2Beyerdynamic：DT1770PRO
・αADL：H118/H128※注意：Reloop:HRP-20は左/右chが逆になるので使用できません。
・【HPSC-X35/HPSC-X63接続適合ヘッドホン】AKG：K712PRO/K702/K70265th/Q701/K271Studio/K271MKII/K240Studio（後期）/K240MKII/K181DJ/K181DJ/K171Studio/K171MKII/K141
・ケーブル：HPSC-22W
・導体：102SSC0.3sq(7/7/0.089)×2絶縁体：TPE(オレフィン系エラストマー）
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7616円
441 入札履歴
終了
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