Catan: Junior【2024年最新】

取扱商品は海外並行輸入の新品となります。

米国商品のため、商品サイズは全てUS仕様となります。また商品に日本語がない場合もございます。

通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございます。

そのためギフトやコレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。

時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。

カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。

稀に注文後に米国倉庫での在庫切れ・検品落ちで商品をお取り寄せ出来ない場合、当店からキャンセルまたは代替品をご提案させて頂くことがございます。



輸入品のため、配送まで2~3週間のお時間を頂いております。

日本到着後に追跡番号の連絡を致します

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注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。



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