『Catan: Junior【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 11時 42分に出品され04月20日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Catan: Junior
|ブランド名
|Mayfair Games
|商品コメント
|在庫数以上の販売が可能な場合があります。 色やサイズ、その他バリエーションの問い合わせもお気軽にどうぞ CATAN Junior Board Game | Board Game for Kids | Strategy Game for Kids | Family Board Game | Adventure Game for Kids | Ages 6+ | For 2 to 4 players | Average Playtime 30 minutes | Made by Catan Studio
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0885325792355
商品コード
YS0000040630658432
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落札価格7616円
777 入札履歴
終了
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