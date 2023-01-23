『CHOMPER DINO 15【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 15時 43分に出品され03月26日 15時 43分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|CHOMPER DINO 15
|ブランド名
|ガンド(Gund)
|商品コメント
| ぬいぐるみ TREX Chomper で恐竜を噛む ? 恐竜サイズの笑顔でフレンドリーなグリーンTRex。 立体的でありながら柔らかいボディ&刺繍歯が特徴のかわいい立つぬいぐるみバージョンです。
ソフトでハグ 有名なGUND品質基準を満たした柔らかく抱きしめられる素材で作られたこのぬいぐるみは、表面は洗濯可能な構造で掃除が簡単です。 対象年齢1歳以上。
ギフトに最適 当社のぬいぐるみ、テディベア、ぬいぐるみは、誕生日、ベビーシャワー、洗礼式、イースター、バレンタインデーなどのギフトに最適です。 一生懸命抱擁をガンドで贈りましょう。
高品質の抱きしめたくなるぬいぐるみ 高品質で柔らかく、抱きしめたくなるぬいぐるみのデザインと贈り物で知られています。受賞歴のある熊&おもちゃは、乳幼児から大人まで、あらゆる年齢の方に魅力的です。遊び、収集、抱きしめるのに最適です。
高級ぬいぐるみ アメリカで最も古い柔らかいおもちゃのメーカーであるGUNDは、テディベアを製造した最初の会社の1つでした。 GUND は120年以上に渡り、その品質と革新で世界中で認められたユニークなテディベアとぬいぐるみを作り続けてきました。
商品内容GUNDぬいぐるみ1個。
Spin Master Care Commitmentのカバーです。 詳細については、以下を参照してください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0028399107124
商品コード
YS0000028538416088
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落札価格7616円
885 入札履歴
終了
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