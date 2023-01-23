『igloo(イグルー) プレイメイト PAL クーラーボックス ディアブロレッド #7362【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 07時 15分に出品され04月19日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#1 selling cooler in its category

Unique tent shaped locking lid helps prevent spills

Top pushーbutton for easy oneーhand opening

Lid swings open to either side for easy access

Moldedーin easyーcarry handle