『Fuinloth Womens Fleece Vest， Polar Soft Sleeveless Classic Fit with Zip up【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 12時 15分に出品され03月23日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Fuinloth Womens Fleece Vest， Polar Soft Sleeveless Classic Fit with Zip up Pockets Black 2X-Large
|ブランド名
|商品コメント
|? Stand collar， 2 sides invisible zipper pockets， front full zip up closure， midweight fashion fleece vest， elasticized shoulders and contoured side seams for a fitted look br ? Designed to give you ultimate comfort and warmth which is wardrobe essential in spring， fall and winter br ? Sizes shown are U.S. standard. In case your usual size is in between two available sizes， we would recommend the ?GREATER? of the two， especially when you plan to wear a thick sweater inside br ? Shipped by Amazon (2-3 days). Both OK for machine or hand washing (Better Air-dry) br ? Model Height: 59"(175cm) / Bust: 33"(84cm) / Waist: 25"(64cm) / Hips: 36"(91cm) / Size of vest displayed: S
商品カテゴリ
商品コード
YS0000040437589332
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落札価格7616円
288 入札履歴
終了
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