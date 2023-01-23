『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・05・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05900 ブラック 厚【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 06時 13分に出品され04月05日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「バタフライ(Butterfly)」より引用"



【商品名】

バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・05・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05900 ブラック 厚



【商品説明】

・サイズ：中(C)、アツ(A)、トクアツ(TA)

・スピン：11.5(タキネスCHOPを10とした値)

・スピード：13.0(スレイバーを10とした値))

・スポンジ硬度32度

・ラバー：エネルギー内蔵型裏ソフト

・型：エネルギー内蔵型



【サイズ】

高さ : 0.76 cm

横幅 : 17.27 cm

奥行 : 19.81 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。