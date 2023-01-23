『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・05・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05900 ブラック 厚【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 06時 13分に出品され04月05日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,615円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「バタフライ(Butterfly)」より引用"
【商品名】
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー テナジー・05・FX 裏ソフト テンション (スピン) 05900 ブラック 厚
【商品説明】
・サイズ：中(C)、アツ(A)、トクアツ(TA)
・スピン：11.5(タキネスCHOPを10とした値)
・スピード：13.0(スレイバーを10とした値))
・スポンジ硬度32度
・ラバー：エネルギー内蔵型裏ソフト
・型：エネルギー内蔵型
【サイズ】
高さ : 0.76 cm
横幅 : 17.27 cm
奥行 : 19.81 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7615円
935 入札履歴
終了
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