『アイ・オー・データ モニターアーム(シングル) GigaCrysta VESA規格 USBポート オーディオ端子 日本メーカー DA-ARM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 17時 15分に出品され02月13日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイ・オー・データ モニターアーム(シングル) GigaCrysta VESA規格 USBポート オーディオ端子 日本メーカー DA-ARM
【商品説明】
・[VESA規格対応]100mmピッチ， 75mmピッチ
・[サイズ/重量]580×115×450mm/3.4kg ※クランプ金具部分は含まず
・[付属品]クランプ金具×1、取り付け用アタッチメント×1、滑り止め樹脂板×1、ネジ一式、六角レンチセット一式、取説
・[特長]卓上を有効活用、耐荷重6kgのモニターアーム(シングル)
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 46.20 cm
重量 : 3.96 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
モニターアーム LEVEL∞ LEV-ARM02 スプリングメカニズムを採用
¥ 7603
エルゴトロン Neo-Flex ノートパソコンスタンド ブラック 1.6~6.4kgまで VESA規格対応 33-334-085
¥ 7602
コクヨ テレホンスタンド UNIFEEL リフトタイプ TL-UN91M
¥ 7601
AVLT モニターアーム 2画面 上下(縦) デュアル 17~27インチ2画面対応 耐荷重1-8kg 多角度調節 ガススプリング式 ディスプ
¥ 7601
グリーンハウス ガススプリング 式 液晶 ディスプレイアーム ノートパソコン 用 4軸 少ない力で自在に移動できる 設置方法 クランプ /
¥ 7599
サンコー 8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2 MARM7260S
¥ 7596
SilverStone モニターアーム 最大12?のモニター対応可能 ブラック SST-ARM12B
¥ 7595
サンコ- ノートパソコン用4軸式アーム改 MARMGUS10T
¥ 7595
サンコ- 8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム MARMGUS11L
¥ 7595
suptek PC モニター アーム ディスプレイ アーム モニタースタンド 4画面 4アーム水平稼動 13-27インチ対応 自立式 置き型
¥ 7590
サンコー 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) MARMPA194E
¥ 7588
HUANUO PCモニターアーム デュアル 液晶ディスプレイアーム 2画面 17?27インチ対応 耐荷重2-6.5kg ガススプリング式 グ
¥ 7587
Duronic シングルモニターアームスタンド DMUSB5X1 ヘッドフォンUSBシングルＰＣデスクマウント黒アルミニウム高さ調整可１３?
¥ 7584
Dell モニター アーム/マウント VESA ブラケット アダプター 壁マウント Dell SE2717H SE2717HX SE2717
¥ 7575
家具 Anberotta モニター台 木製 パソコン台 机上台 パソコン スタンド 机上ラック 引き出し付き pc台 机上収納マウス 卓上収納トレ
¥ 7574
StarTech.com 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 ブラック MNRISERCLMP
¥ 7574
StarTech.com 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 ブラック MNRISERCLMP
¥ 7574
家具 Anberotta モニター台 木製 パソコン台 机上台 パソコン スタンド 机上ラック 引き出し付き pc台 机上収納マウス 卓上収納トレ
¥ 7574
落札価格7614円
264 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！