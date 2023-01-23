『アイ・オー・データ モニターアーム(シングル) GigaCrysta VESA規格 USBポート オーディオ端子 日本メーカー DA-ARM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 17時 15分に出品され02月13日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,614円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイ・オー・データ モニターアーム(シングル) GigaCrysta VESA規格 USBポート オーディオ端子 日本メーカー DA-ARM



【商品説明】

・[VESA規格対応]100mmピッチ， 75mmピッチ

・[サイズ/重量]580×115×450mm/3.4kg ※クランプ金具部分は含まず

・[付属品]クランプ金具×1、取り付け用アタッチメント×1、滑り止め樹脂板×1、ネジ一式、六角レンチセット一式、取説

・[特長]卓上を有効活用、耐荷重6kgのモニターアーム(シングル)



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 46.20 cm

重量 : 3.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。