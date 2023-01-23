『Lieto 水鉢 陶器製 プランター 魚缶 鉢カバー プランターカバー メダカ鉢 金魚鉢 和モダン ハイドロカルチャー 観葉植物 和風 コバ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 42分に出品され03月17日 11時 42分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lieto 水鉢 陶器製 プランター 魚缶 鉢カバー プランターカバー メダカ鉢 金魚鉢 和モダン ハイドロカルチャー 観葉植物 和風 コバルト



【商品説明】

・サイズ：(約) 直直径34 × 高さ15 ｃｍ

・素材：陶器

・リビング、和室、茶室、床の間の飾りに。

・三つ足の大きな水鉢。 メダカや金魚を飼うのに最適。 水草を浮かべて涼を感じるのにも。人にも生き物にもエコな商品です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。