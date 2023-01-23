『日本育児 ベビーゲート スマートゲイト スリム 6ヶ月~24ヶ月対象 勝手口など狭い場所におすすめ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 36分に出品され03月05日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,612円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本育児 ベビーゲート スマートゲイト スリム 6ヶ月~24ヶ月対象 勝手口など狭い場所におすすめ



【商品説明】

・[セット内容・付属品] 本体・ステップカバー・取り付けボルト・調節ノブ

・ダブルロック

・取り付け幅60~68cm×奥行3×高さ91cm

・対象年齢:6ヶ月~満2歳

・突っ張り式のスリムなゲート



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 58.00 cm

奥行 : 91.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。