『テトラ (Tetra) マリンソルトプロ 800L用 人工海水 海水魚 サンゴ コケの繁殖シャットアウト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 01時 30分に出品され03月19日 01時 30分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

テトラ (Tetra) マリンソルトプロ 800L用 人工海水 海水魚 サンゴ コケの繁殖シャットアウト



【商品説明】

・すぐに溶け、素早く透明な人工海水を作ります。

・原産国:アメリカ合衆国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38×30×26cm

・本体重量:27200g

・硝酸塩、リン酸塩無添加で、コケの繁殖や水質の悪化を抑えます。



【サイズ】

高さ : 26.40 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 30.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。