『テトラ (Tetra) マリンソルトプロ 800L用 人工海水 海水魚 サンゴ コケの繁殖シャットアウト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 01時 30分に出品され03月19日 01時 30分に終了予定です。即決価格は7,611円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) マリンソルトプロ 800L用 人工海水 海水魚 サンゴ コケの繁殖シャットアウト
【商品説明】
・すぐに溶け、素早く透明な人工海水を作ります。
・原産国:アメリカ合衆国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38×30×26cm
・本体重量:27200g
・硝酸塩、リン酸塩無添加で、コケの繁殖や水質の悪化を抑えます。
【サイズ】
高さ : 26.40 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 38.60 cm
重量 : 30.74 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
テトラ (Tetra) マリンソルトプロ 800L用 人工海水 海水魚 サンゴ コケの繁殖シャットアウト
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落札価格7611円
180 入札履歴
終了
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