『Petoneer NutriSpin 6 Meal Pet Feederニュートリスピン 安心の国内サポート 付き PF001 ペット用 自【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 06時 14分に出品され03月07日 06時 14分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Petoneer NutriSpin 6 Meal Pet Feederニュートリスピン 安心の国内サポート 付き PF001 ペット用 自



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 34.79 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。