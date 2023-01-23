『PETZL(ペツル) クロール B16BAA【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 01時 15分に出品され04月06日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PETZL(ペツル) クロール B16BAA



【商品説明】

・フィックスロープを効率よく登るためのチェストアッセンダー。

・使用可能ロープ径：8～11mm

・重 量：90g



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 8.38 cm

奥行 : 13.46 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。