『PETZL(ペツル) クロール B16BAA【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 01時 15分に出品され04月06日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETZL(ペツル) クロール B16BAA
【商品説明】
・フィックスロープを効率よく登るためのチェストアッセンダー。
・使用可能ロープ径：8～11mm
・重 量：90g
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 8.38 cm
奥行 : 13.46 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
251 入札履歴
終了
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