『ザナックス(Xanax) 野球 プロテクトグラブケース ブラック(90) BAG818【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 03時 21分に出品され04月14日 03時 21分に終了予定です。即決価格は7,592円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ザナックス(Xanax) 野球 プロテクトグラブケース ブラック(90) BAG818



【商品説明】

・Material: Polyester (1680 Denier); Capacity: Approx. 6.6 gal (26 L)

・Season: All Seasons

・Size: 11.0 x 10.2 x 14.2 inches (28 x 26 x 36 cm)



【サイズ】

高さ : 33.40 cm

横幅 : 33.79 cm

奥行 : 43.20 cm

重量 : 1.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。