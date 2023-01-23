『ブリーフィングBRIEFING GOLF ゴルフ 1000D CORDURA NYLON SERIES HALF MALLET CS PUT【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 11分に出品され03月29日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブリーフィングBRIEFING GOLF ゴルフ 1000D CORDURA NYLON SERIES HALF MALLET CS PUT



【商品説明】

・【サイズ】約 W130（上部）/110（下部）×H80×D50（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

・【付属品】グリムロック×1

・【生産国】中国

・【表地】1000デニールコーデュラナイロン

・【重量】約 100グラム

・留め具の種類: プルオン

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。