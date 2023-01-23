『パテントワークス レブナ 基本セット ウルトラレッド L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 05時 28分に出品され03月05日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容:アウターマスク×1、インナーマスク×1、バルブカバー×1セット、ノーマルバルブ×1セット
寸法:口元~後頭部外周 50~65cm
アウターマスク材質:生地中間層 クロロプレンゴム100%、表面生地 ナイロン100%
インナーマスク材質:抗菌性エラストマー
バルブベース・カバー材質:抗菌性ポリプロピレン
バルブ材質:シリコーンゴム
面ファスナー材質:ナイロン100%
説明書兼保証書
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落札価格7589円
264 入札履歴
終了
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